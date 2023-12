Finalista 9. Prisila Quechuleño López

Una chica a la que no le gustaban las motos, un día fue convencida para pasear en una.

El conductor se distrajo y chocaron, algo leve. Un joven la ayudó a levantarse, le preguntó si estaba bien y amablemente (pretextos) la acompañó a su casa, empezando una amistad que terminó en boda.

Él tenía un deseo:una moto, pero cuando su primogénita llegó (yo) olvidó el asunto y después de su experiencia, mamá no quería.

Viajando en carretera, no era raro ver grupos de motociclistas, de niña no me gustaban, pero no olvidaré cuando noté la emoción que le causaba a papá ver tal espectáculo y mi aversión se convirtió en curiosidad.

Hasta que conocí al que es mi novio, un fanático de las motos(que mamá no se entere) Weseros:una moto fue el inicio de mi vida, quiero que papá pueda conocer lo que se siente andar sin tráfico, ser al que admiren en las carreteras y por qué no? salir con mi amor un día, cada quien en su moto.