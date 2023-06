Mexicano es el Mejor YouTuber 2023 en Premios Influencer Ícono

Un influencer es una persona que tiene una presencia destacada en las redes sociales y que tiene la calidad de influir en las opiniones, decisiones y comportamientos de su audiencia. Los influencias suelen tener seguidores numerosos y comprometidos en plataformas como Instagram, YouTube, TikTok y otras. En este rubro, la creatividad fue premiada en los Premios Influencer Ícono en su segunda versión.

Los premios Influencer Ícono 2023 son una iniciativa en dónde se busca reconocer a ls influencias que han tenido un impacto positivo y significativo en las redes sociales y en el marketing digital.

La sede de esta premiación fue en Plaza Mayor, Colombia para reconocer las ideas, contenidos e historias que llegan hasta las plataformas virtuales. El mexicano, Alberto del Arco, importante influencer y creador de contenido en YouTube, después de semanas de votación, se ha coronado como el mejor YouTuber 2023.

Alberto del Arco

¿Quién es Alberto del Arco?

El YouTuber. Alberto del Arco es investigador y presentador mexicano del fenómeno paranormal, cuenta con más de 3 millones de suscriptores en la plataforma roja. En su canal encontrarás contenido relacionado a la exploración, aventura, lo místico, desconocido, insólito y/o inverosímil dónde nunca dejarás de sorprenderte.

Alberto del Arco

Premiación

Referente a la premiación, Alberto del Arco hizo una transmisión en vivo en dónde expresa cómo se sintió estar en Colombia en la premiación. Expresa que al principio siempre pensó que no iba a ganar porque durante la alfombra roja, casi no se acercaron medios colombianos para entrevistarlo, la verdad es que la prensa estaba buscando personajes con escándalos mediáticos. Al esperar el nombramiento, se mostró aún nervioso porque no se lo esperaba y confiesa que nunca lo habían nominado a alguna premiación, ni en Latinoamérica ni en México.