PROFEPA clausura Iconia

Al no tener el estudio de impacto ambiental para la construcción del desarrollo Iconia, el personal de las Procuraduría Federal de Defensa del Medio Ambiente clausuró de forma temporal total las obras, acción que fue notificada el pasado 20 de enero a las empresa Hoteles Rivera Deluxe, según trascendió ya que en la página de la dependencia federal no hay ningún tipo de comunicado.Con esta clausura los grupos de activistas defensores del Parque Huentitán tienen una victoria en esta batalla legal en contra del proyecto llamado Distrito Iconia y que contempla 18 edificios de departamentos, una torre de 62 pisos, centro comercial, Cine, estacionamiento subterráneo y un estadio entre otras obras. Según se menciona, la clausura que realizaron las autoridades federales corresponden al expediente administrativo PFPA/4.1/2C.27.5/00055-22 porque la empresa no tiene este estudio ni autorización de impacto ambiental “para realizar obras y actividades de competencia federal”.

Al parecer la resolución afecta a los polígonos A, B y C de dicho desarrollo ubicado a entre el Periférico y el Zoológico.