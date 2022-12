Lemus arremete contra Esquer y Romo, asegura quieren secuestrar a MC

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro arremetió nuevamente contra el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer y el coordinador del Partido de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Manuel Romo al asegurar que los ex panistas quieren secuestrar al partido. Dijo que pedirá al dirigente nacional los expulsen del partido.

“Manuel Romo y Alberto Esquer porque además de arrastrados quieren secuestrar a Movimiento Ciudadano, y quienes construimos Movimiento Ciudadano no vamos a permitir que estos ex panistas con serias acusaciones de corrupción vengan a quitarnos lo que nosotros construimos. Alberto Esquer es como decía la India María, no es ni de aquí ni de allá porque ni lo quieren en el PAN ni lo queremos en Movimiento Ciudadano, que se busque otro rinconcito pa´ estar”.

Lemus Navarro negó tener conflictos con el Gobernador. Adelantó que buscará la candidatura al gobierno de Jalisco y será de la mano de Alfaro Ramírez y Dante Delgado.

Por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, también negó tener conflictos con el alcalde tapatío, y minimizó el conflicto entre los integrantes de Movimiento Ciudadano al asegurar que es parte del proceso electoral que se avecina, que lo que buscan es solo dividir al partido.

“Un pleito y hay por mi parte concentración absoluta en los temas de gobierno. Es natural y normal que cualquier proyecto político pueda haber diferencias entre sus integrantes y nosotros estamos concentrados en atender lo que nos toca. Vivimos tiempos como cada tres años y particularmente cada seis años hay quienes quieren ponernos contra la cuerda, quienes nos quieren derrotar por anticipado, quienes quieren descarrilar el proyecto. Me da mucho gusto la verdad, es parte de lo que disfruto, de ver otra vez, a los que hemos puesto en su lugar, una y otra vez, listos para volver a enfrentar el siguiente proceso electoral”.

Alfaro Ramírez descartó tener algún candidato al Gobierno de Jalisco para el 2024.