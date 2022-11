Profeco recibe denuncias por venta de gasolina adulterada

La Procuraduría Federal del Consumidor en la Zona Metropolitana de Guadalajara aseguró que sí han estado recibiendo denuncias por la venta de gasolina adulterada, sin embargo, precisó es competencia de la Dirección General de Combustibles de México realizar esas visitas señaló el de delgado de Profeco Sebastián Hernández.

“Sí se ha estado recibiendo denuncias, lógicamente es competencia de la Dirección General de Competencia Combustibles de México realizar esas visitas, pero sí se estuvieron recibiendo. Es importantísimo, toda compra debe tener un ticket, comprobante, factura, nota etc. No solamente en el tema de gasolina que es el documento necesario para poder ingresar cualquier queja. Entonces, al momento que no se les quiera entregar un ticket, que nos lo hagan saber para nosotros lógicamente entrar y exigir que se los entreguen”.

Ante la más reciente denuncia de una gasolinera ubicada a la altura del Fraccionamiento Parques del Palmar en San Pedro Tlaquepaque, por vender gasolina adulterada, el titular de Profeco recomendó a los consumidores pedir siempre el ticket para poder interponer una queja y exigir la reparación del automotor.