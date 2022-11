Asistentes de la FIL destacan pabellón de país invitado

Una mirada a la cultura del mundo árabe y el Medio Oriente, es lo que podrán vivir los asistentes de la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuya edición tiene a Sharjah como país invitado de honor.

Entrevistados por W Radio, resaltaron algunos de los elementos más destacados del pabellón del país anfitrión.

"Las pinturas que estoy viendo, los dibujos, están hermosos, todo lo que es como el arte de esa ciudad, se ve muy bonito y me dan ganas de conocer más al respecto".

"Países o ciudades que no se escuchan mucho, pero aquí, descubrir no nada más la cultura, sino las tradiciones".

"Me parece que sí hace mucho contraste, porque el país invitado del año pasado o anterior fue Colombia, un país mucho más hermano... Veo las escrituras árabes y me parecen complemente diferentes y hay algunas que hasta me parecen pictóricamente bonitas".

Entre los elementos más destacados del pabellón, se encuentran caligrafías con versos del sagrado Corán, así como una exposición de pinturas realizadas por pintores de México y los Emiratos Árabes Unidos y una exhibición de figuras representativas. El pabellón tiene los colores de la bandera de los Emiratos: rojo, verde, blanco y negro.