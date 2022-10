Dialogarán con vecinos qué hacer con López Mateos

Un amplio ejercicio de diálogo con expertos, habitantes y académicos entre otros sectores, se iniciará desde este día para alcanzar una propuesta viable que dé solución a los problemas de la Avenida López Mateos y hasta después se tomará la decisión señaló el gobernador Enrique Alfaro:

"Me queda claro que lo que va a haber es un ejercicio de diálogo no vamos a someter a votación en una consulta una propuesta creo que luego se genera esta idea, esto no va a ser una consulta...será un ejercicio de diálogo y no se toman decisiones hasta que no se agote, va a dejar muchas lecciones...".

En el caso de Tesistán y Carretera a Colotlán la situación es diferente y de inmediato comenzarán con los proyectos ejecutivos. Ambos proyectos deben iniciar el próximo año.

La alternativa vial que se impulse en López Mateos será de importancia para todos desde habitantes hasta para el aspecto comercial ya que es la ruta para el principal puerto marítimo del país, señaló el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora:

"Hoy Tlajomulco es claro que se ha convertido en la columna vertebral de esta ciudad de ingreso más importante que tiene no solo para la movilidad sino para el impacto en la economía de Guadalajara es la puerta sur...".

En esa zona del municipio viven el 16 por ciento de las personas que habitan el ayuntamiento y las que se suman que trabajan y transitan todos los días.