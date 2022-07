De visita en Jalisco aclara no es destape

Tras sostener un encuentro con el cardenal Francisco Robles, así como simpatizantes, militantes y funcionarios de Morena, algunos de los cuales lo recibieron con pancartas y gritos de “presidente, presidente”, a los que respondió que todo será a su tiempo por lo que insistió en que no vino a Jalisco para destaparse y él sí respeta los tiempos electorales.

Mientras que en Sinaloa como en todo el país y “sobre todo en Estados con momentos sensibles, parte de ese trabajo es reforzar y que haya tareas de seguridad de manera coordinada con los gobiernos locales, municipales para garantizar la seguridad de las personas y bienes”.

Por otro lado para evitar dar elementos que puedan servir como pruebas para interponer juicios de amparo o afectar el proceso de consignación y hasta de la posible extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos, el secretario de Gobernación, Adán López, se reservó hablar con detalles del tema:

“Respecto al asunto de la posibilidad de la extradición de Rafael Caro Quintero, no puedo yo por la secrecía que el asunto conlleva, no puedo dar mayores detalles del estatus en el que se encuentra, no puedo yo ni debo hacerlo detallar si hay o no una solicitud de extradición, si hay un proceso de extradición, si hay alguna condena, entenderán nuestra posición”.

Sobre dónde va a estar recluido “tampoco puedo darles detalles porque incluso si yo me pusiera a detallar una información, doy materia para que acudan a instancias legales, para que se hagan promociones, para que se promuevan amparos y ya estaría yo siendo la acción de la justicia, entonces no puedo dar mayor detalle”.

De gira por Jalisco el funcionario federal insistió en que el helicóptero de la Marina que se desplomó poco después de la captura del narcotraficante, hasta el momento es considerado como un lamentable accidente en donde fallecieron héroes y la investigación sigue.

DICE QUE NO FUE UN DESTAPE A CANDIDATURA PRESIDENCIAL

De su encuentro con líderes, simpatizantes y militantes de Morena en las instalaciones de Expo Guadalajara aseguró que sólo fue eso y no un destape a la candidatura presidencial, ya que no es el momento, por lo que dijo que las mantas en donde decía “López por López”, quizás llevan la intención de afectarlo por acciones de terceros.

“En lo que a mi respecta, yo no he manifestado públicamente ninguna aspiración respecto a la sucesión Presidencial, que efectivamente han aparecido no sólo en Jalisco Dino en todo el país, manifestaciones de apoyo hacia mi persona y yo agradezco mucho esas manifestaciones”.

Pero también aclaró que en muchos de los casos se ha deslindado de la propaganda que se ve a su favor y “he tenido que presentar denuncias porque no coincidimos, muchos de esos que hacen publicaciones o ponen espectaculares con la figura de uno lo hacen no por ayudar, sino perjudicar, yo he dicho públicamente y lo creo así que todo tiene su tiempo y llegará el momento de las definiciones, vamos a esperar con paciencia, inteligencia y cuando eso suceda lo daré a conocer”.