Detienen a 3 relacionados con el grupo que cerró el Matute

Después de que influencers cerraron el puente Matute Remus en Guadalajara para exhibirse que pueden parar la circulación sin que nadie los moleste, la Policía Vial detuvo a tres sujetos por jugar arrancones pertenecientes al mismo grupo de coches de lujo.

Así lo explicó el Secretario de Seguridad del Estado Juan Bosco Pacheco:

“Nada menos el fin de semana y no a raíz de esta toma sino que es constante se llevó a cabo la detención de dos vehículos de lujo de los participantes con este equipo qué realizaron esa toma y que estuvieron llamando al desorden a la ciudadanía, se aseguró un arma de fuego también a ellos, un cargador, varios cartuchos útiles, un permiso de circulación falso”.

El operativo se llevó a cabo sobre la avenida México y Terranova.

Las prácticas que realizan los jóvenes de cerrar avenidas importantes para hacer retos y retar a la autoridad son personas inadaptadas así los calificó el Secretario de Seguridad del Estado Juan Bosco Pacheco, luego de que unos influencers de redes sociales, cerraron el puente Matute Remus este fin de semana:

“Efectivamente son jóvenes desadaptados ustedes lo vieron que quieren según ellos tomar las calles sin la menor responsabilidad nada más quiero aclararles que bastan 30 segundos o hasta menos para hacer una toma de ese tipo de la que hicieron en el puente atirantado sin embargo no solamente hubo hay y lo seguirá habiendo acciones para combatir este tipo de acciones de personas que no entienden que deben de saber llevarla y no ocasionar molestias”.

Los operativos para sancionar estas conductas seguirán por parte de la Policía Vial y Estatal.