Condenan a 16 años 8 meses de prisión a Naasón Joaquín

Un jurado de California sentenció a 16 años y ocho meses de cárcel al líder de la iglesia La Luz del Mundo Nassón Joaquín García, por el delito de delito sexual infantil.

Por lo tanto sus feligreses dieron su espaldarazo al señalar que a pesar de estar en prisión seguirá ocupando su cargo ya que es vitalicio y no se tiene previsto en sus cánones religiosos que sea sustituido hasta que fallezca.

Así lo explicó uno de sus seguidores Josué Coronado:

“Respeto mucho las estrategias de los abogados del apóstol de Jesucristo determinen porque al final de cuentas es su libertad sin embargo que sepa el y quien tenga que saber que lo respaldamos que estamos aquí conscientes no solamente en su trabajo y soy consciente del decadente sistema penal norte americano porque en lo que fue su proceso el no pudo defenderse al presentar pruebas no le dejaron traer testigos la fianza fue grosera y en la historia de Estados Unidos no vamos a encontrar algo igual”.

En los próximos minutos se tiene contemplado un culto para que la organización religiosa fije su postura.