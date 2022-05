Pronostican 19 ciclones para este temporal de lluvia

Debido a que en este próximo temporal de lluvias se tiene pronosticado la formación de hasta 19 ciclones en el océano Pacifico, se llevó a cabo la primera sesión del comité científico por parte del Gobierno de Jalisco, de especialistas de la Universidad de Guadalajara, de la XV y 41 Zona Militar.

Sobre los trabajos de coordinación que se llevarán a cabo el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Victor Hugo Roldan explicó:

“Este comité nos genera información exacta después de haber revisado todas las posibilidades y probabilidades que tengamos para el impacto o no impacto de un fenómeno hidrometeorológico en México y por supuesto estos reportes tienden a tener una vigencia de máximo cinco días y no podemos tomar una decisión cuando los pronósticos no han sido validados por nuestro comité”.

Los municipios que pueden resultar afectados en caso de un huracán son Puerto Vallarta, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán y Talpa de Allende.