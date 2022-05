Protestan en domicilios de Rector UdeG y Raúl Padilla

Esta mañana alrededor de 60 jóvenes se manifestaron en las afueras de la casa del ex rector de la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla y piden su salida de la casa de estudios. Además los manifestantes quienes portaban máscaras para no ser reconocidos señalaron que son presionados para que acudan a las marchas:

"No es una obligación tal cual pero te prometen algunos puntos o ayudarte con materias, los mismos compañeros de la FEU que ya nos lo dicen sí lo condicionan, hay a quienes si las obligan a los que trabajan en la UdeG...como estudiantes es manera de conseguir mas puntos..".

Además los estudiantes de la Universidad de Guadalajara señalaron que son muchas carencias las que hay en todos los planteles educativos. A la par otra protesta se registró en el fraccionamiento donde vive el rector de la UdeG Ricardo Villanueva, quien calificó como un acto sucio estas acciones, y pidió una disculpa a sus vecinos por el bloqueo que les afectó e hizo responsable al gobernador Enrique Alfaro de su seguridad y la de su familia.

QUE NO SE DEDICA A HACER MANIFESTACIONES ASÍ, RESPONDE EL GOBERNADOR

Con un “yo no organizo manifestaciones” así respondió el gobernador Enrique Alfaro a los señalamientos que hizo el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva de enviarle un grupo de manifestantes al fraccionamiento en donde vive como parte del conflicto que se tiene por los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias:

"Yo estoy trabajando todos los días por Jalisco estoy muy ocupado como para meterme en esos temas, yo no me dedico a organizar marchas , yo no tengo conflicto con la UdeG lo que tenemos es mucho cariño y respeto, yo estoy concentrado y dedicado trabajando por Jalisco y yo no me voy a distraer".

El pasado fin de semana durante la aplicación de la prueba de admisión de estudiantes se distribuyó un volante en donde se pedía acudir a la mega manifestación del jueves y se garantizaba el ingreso a la institución, hecho que fue desmentido por la universidad.