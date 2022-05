Antimotines se enfrentan con pepenadores en plantón

Con la presencia de más casas de campaña y toldos, pepenadores de Matatlán y Laureles afectados con el cierre de los vertederos, continúan por quinto día consecutivo en plantón a las afueras de Palacio de Gobierno, debido a la falta de acuerdos con las autoridades.

Amagan que de no recibir respuesta seguirán con la protesta, así como cierres viales en la zona aledaña al recinto. Habla Andrés Gaona, presidente de la Asociación de pepenadores del Estado de Jalisco:

"No nos vamos a doblar, no nos vamos a rendir hasta que el señor gobernador nos dé una solución de fondo porque la basura es problema de todos... Somos parte de Jalisco y no somos ciudadanos ni de primera ni de segunda, estoy seguro que si viniera la Cámara de Comercio ya los habría atendido, pero como somos pepenadores... Somos alrededor de dos mil personas y si no nos reciben o nos dan una solución vamos a tener que pensar en hacer presiones más grandes" Insistió en que "la solución sería que reabriera Laureles o que hiciera un relleno sanitario adecuado para darle destino final a toda la basura".

Cabe mencionar que el recinto permanece rodeado de vallas para impedir que los manifestantes se acerquen.

En un comunicado la Secretaría de Seguridad del estado informó:

En relación a los hechos registrados este lunes en la Plaza de Armas, en el cruce de la avenida Juárez y la calle Corona, un grupo de manifestantes obstruyó la vialidad, por lo que luego de solicitarles que se reabriera, estos se tornaron agresivos con el personal operativo de la Policía del Estado y la Policía Vial, por lo que fue necesario realizar una extracción de las personas con conductas violentas.

Se reportan 67 personas puestas a disposición de las autoridades competentes; 62 por faltas administrativas, quienes fueron trasladados a los Juzgados Municipales y cinco más por delitos, quienes fueron llevados ante la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica. Asimismo, se reportan siete personas con lesiones leves, dos de ellos policías estatales, a quienes ya se les brinda atención médica.

Líder de la CROC acusa de uso excesivo de la fuerza

Ante los hechos violentos ocurridos entre los pepenadores y antimotines de la policía del estado el Secretario General de la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) Jalisco Antonio Álvarez Esparza llegó al punto para buscar tranquilizar los ánimos y poderse reunir con el secretario general de gobierno Enrique Ibarra:

"Exigimos que el gobierno del estado aclare de que se trata esto por qué la agresión a los trabajadores y que se ponga en libertad inmediata a los trabajadores que están detenidos son gente que trabaja y pide una solución, ellos tuvieron que actuar porque estaba bloqueada la vialidad, sin embargo la reacción de la autoridad me parece excesiva cientos de personas como si se tratara de delincuentes...".