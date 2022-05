Vecinos a favor de modificaciones a ciclovía de Guadalupe

Vecinos de la colonia Jardines de Guadalupe en Zapopan se dicen a favor de que se realicen modificaciones a la ciclovía de la avenida Guadalupe, al señalar que el congestionamiento vial es cada vez mayor en la zona. Se pronuncian a favor de que pueda ir en doble sentido o que se reduzca el ancho, propuestas que en días pasados el presidente municipal Juan José Frangie aseguró que se analizan:

Es Gaby, vecina de la zona: "Vivo aquí también y sé lo complicado que está siendo para los automovilistas, se hace un caos la verdad, a mí me beneficia porque sí me muevo pero estoy conciente de que sí es un caos... a lo mejor sí recortarla, entiendo el enojo de la gente porque hay mucha casa habitación aquí".

Miguel Ruiz opina: "Me sirve aunque creo que solamente tiene que ir en un sentido, deberían de dejar esta y quitar la de enfrente... a mi punto de vista es un carril completo lo que se quita, entonces en este carril cabe ida y vuelta sin problema".

Juan Carlos López comentó: "Mi esposa no puede caminar bien, entonces hemos tenido conflictos en ese sentido de que no hay un respeto y no hay una señalización que es algo muy importante... un estudio perfectamente con gente capacitada que para eso están y que el gobierno no le cuesta nada, simple y sencillamente asesorarse con los mejores si es viable que se pueda poner en una vía tan importante como esta que es avenida Guadalupe".

En contraparte también hay vecinos que se pronuncian a favor de que se quede como está y que piden que se genere mayor conciencia sobre el uso de la bicicleta.