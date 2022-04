Viculan a proceso a Manu vaquita, estará 1 año en prisión de Vallarta

Al cumplirse una semana de la detención de José Manuel “S” alias Manu Vaquita fue vinculado a proceso al estar acusado del delito de homicidio calificado y encubrimiento.

Durante la continuación de la audiencia inicial realizada en los Tribunales Puerto Vallarta, el Juez Penal escuchó la declaración de “Manu Vaquita” en donde negó varias de las acusaciones presentadas por el agente del Ministerio Público.

Durante seis horas de audiencia los defensores públicos de “Manu Vaquita” otorgados por la Procuraduría Social del estado, luego de que el implicado declaró que no contaba con los recursos necesarios para costear un litigante particular trataron de convencer al Juez Luis Ignacio Ceja Arias de que el día del crimen de Aristóteles Sandoval no se encontraba en la negociación al momento de que un hombre y una mujer dispararon en contra del ex mandatario.

En su declaración José Manuel dijo que tuvo miedo de una clausura, que no sabía lo que estaba pasando,y que el ingreso de personas no era su función y llorando pidió disculpas a la esposa de Aristoteles, Lorena Jassibe.

En su relato el imputado aseguró que no tuvo nada que ver con el homicidio de Jorge Aristóteles registrado en diciembre del 2020, como lo quiere hacer ver la Fiscalía del Estado al decir que todo es una completa mentira.

Refirió que ese día se encontraba en una cita de trabajo al bar "Copa" en el centro de Puerto Vallarta, estaba con otra reunión cuando al filo de 1:20 de la madrugada le marcaron a su teléfono celular.

En su relato “Manu Vaquita” dijo que era Brisa, la gerente del Distrito 5, y durante la llamada escuchó gritos y la encargada le dijo "Manu” ven, nos están disparando, ayúdanos, nos están rafagueando".

En ese momento salió de donde se encontraba y subió a su camioneta, se pasó los semáforos e hizo cinco minutos para llegar al Bar Distrito 5.

Cuando llegó encontró a una persona tirada en el estacionamiento que estaba pidiendo auxilio y quejándose con heridas de bala.

En su dicho de José Manuel, dijo al Juez que la persona herida en el estacionamiento le dijo "Moreno yo te conozco de Icono, ayúdame".

Dijo que le pidió apoyo al elemento de seguridad privada que lo ayude a cargarlo, lo sube a su auto y en dos minutos llegaron al hospital Joya , para bajarlo del auto, lo ingresan al área de urgencias y regreso a Distrito 5 en minutos.

Cuando llegó por segunda ocasión “Manu” dijo que no vio nada ni a nadie, y observó que había cristales en el piso, sillas caídas.

En el seguimiento de su relato José Manuel, llamó a la gerente Brisa y le dijo que estaban escondidos, clientes y personal, en el piso de arriba.

Recordó que estaba resbaloso y más por cristales por lo que abandonan clientes lugar por otra puerta alterna. El acusado dijo que vio a uno de los meseros limpiando los cristales.

Pero llorando le dijo a la esposa del fallecido Aristóteles, a la señora Lorena "si yo hubiera visto a su esposo también lo hubiera llevado al hospital, que todo este tiempo lo he lamentado, porque le caía muy bien" pero el Juez Ignacio Ceja le señala que omita la parte emotiva porque es innecesaria.

Por su parte el agente del Ministerio Público volvió a referirse sobre los dichos de “Manu Vaquita” eran contrarios a los declarados por los 13 empleados del lugar quienes fueron sentenciados por el delito de encubrimiento a seis meses de prisión mismos que ya cumpurgaron.

Una vez que el Juzgador escuchó a ambas partes, el detenido no contaba con que la Fiscalía del Estado contaba con 50 pruebas sólidas que demostraban su presunta participación en los hechos por lo tanto decretó someterlo a juicio por el delito de homicidio calificado y encubrimiento dictándole un año de prisión preventiva por un año y dio seis meses al representante social por seis meses.

Por lo que el dueño del Bar Distrito 5 seguirá internado en el reclusorio de Ixtapa en Vallarta durante los próximos 365 días en tanto avanzan las demás etapas procesales.