A 5 meses de ser denunciado José de Jesús "N" no ha sido detenido

El ex magistrado del Poder Judicial del Estado José de Jesús "N", se pasea por la ciudad sin temor a que la Fiscalía del Estado lo detenga por la orden de aprehensión vigente que tiene en su contra al estar acusado de abuso sexual infantil.

Así lo denunció el abogado de la víctima Oscar Arturo Díaz Castrejón:

“Creo y ahorita lanzo el reto si la Fiscalía me proporciona los recursos humanos y materiales y económicos yo les garantizo que en una semana lo localizo porque no es posible a estas alturas con la tecnología que tenemos digan que no lo encuentran ellos usan vehículos, usan teléfonos se pasean en la ciudad como si nada, nosotros les hemos proporcionado todos los datos que tenemos de sus familiares, conocidos y sus domicilios”.

El jurista acudió la semana pasada a realizar un trámite ante el notario 29 de Guadalajara.

El ex magistrado que se encuentra prófugo de la justicia, no cuenta con ninguna protección desde el Poder Judicial del Estado, prueba de ello es que fue separado de su cargo, después desaforado y un juez emitió una orden de aprehensión para que enfrente su acusación de abuso sexual infantil.

Así lo explicó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Daniel Espinosa Licón:

“Nosotros no protegemos a personas ni a instituciones, en la medida que el MP tenga una carpeta debidamente sustentada y datos de prueba que justifique la existencia del hecho ilícito y quien intervino en él tengan la certeza de que habrá órdenes de aprehensión o citas o vinculaciones con las medidas cautelares respectivas”.

El caso de su detención corresponde a la Fiscalía Estatal.