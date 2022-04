El día más triste para locatarios de San Juan

Una locataria afectada por el incendio del mercado San Juan de Dios del área de venta de comidas Blanca Villagrana señaló que fue de las peores noticias que ha recibido, su local fue consumido por las llamas del fuego pero pese a esta situación destacó que el mercado no tiene daños estructurales:

"Las autoridades nos comentan que no hay daño estructural a lo cual para nosotros es una maravilla no hay quemaduras al 100% estamos hay un perímetro de 350 locales, la autoridad nos propone el patio central o hasta la explanada del Cabañas, lo que se pretende es que la gente no deje de trabajar, están preocupados, tristes caras angustiadas, te dan ganas de llorar...hay quien perdió todo, mucha gente vivimos al día, no olvidemos que venimos de una pandemia no estamos recuperados al 100 pero todos los días luchamos y llegamos con optimismo, y hoy por primera vez no dimos los buenos días, ha sido el día más triste".

La comerciante espera que a la brevedad pueda reabrirse el mercado para reactivar la actividad económica y poder recuperarse de esta situación, reconoce el apoyo que anunció el alcalde para los afectados.