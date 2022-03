Mujer denuncia amenazas de muerte, el agresor ya había atentado contra ella

A pesar de que cuenta con restricciones de acercarse o molestar a su víctima un sujeto que logró salir del Reclusorio de Puente Grande para seguir su proceso en arraigo domiciliario por intento de feminicidio, continúa amenazando de muerte a su víctima, sin que en la Fiscalía del Estado o el Poder Judicial hagan algo al respecto. Así lo denunció públicamente María del Refugio Ramírez Hernández:

“Yo quiero hacer una denuncia pública porque mi esposo. me sigue amenazando por teléfono, que en un momento él puede acabar con mi vida entonces yo sí temo por la mía y pues prácticamente desde donde está él, porque está en libertad condicional, él puede terminar con mi vida y al quedar en total libertad pues lo puede hacer y él estando en proceso me sigue amenazando”.

La afectada pide el apoyo de CLADEM ( Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), del Presidente del Poder Judicial Daniel Espinoza Licon y del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez para que este caso no quede impune y pueda terminar en tragedia.

Esto derivado de la complacencia del Juez Mario Murgo Núñez, quien bajo el expediente penal 31/2019 y la carpeta de investigación 448/2019, concedió el arraigo domiciliario del inculpado en la misma casa de la víctima localizada en el rancho Pueblo Viejo en Zapotlanejo.

Le concedieron arraigo domiciliario al agresor

Con la ayuda de un Juez, el sujeto bajo proceso penal por intento de feminicidio, consiguió salir de prisión para seguir con el juicio desde su casa en el municipio de Zapotlanejo.

Se trata de José Ascensión “N” quien el pasado 03 de diciembre del 2020, accionó su escopeta en dos ocasiones en contra de su esposa por problemas de celos, dejándola con severas secuelas en su brazo cuando se encontraban en su casa ubicada en el rancho Pueblo Viejo.

Sin embargo, la afectada María del Refugio Ramírez Hernández, impugnó la resolución del Juez Mario Murgo Núñez, adscrito en el Tribunal del Instituto de La Mujer, pero pide a los Magistrados y a la Fiscalía del Estado que el sujeto sea regresado al reclusorio preventivo de Puente Grande:

“Él en ese momento me dice que todo va a terminar y va agarra una retrocarga y me da un tiro en donde me pega en mi pierna izquierda y le dije que ya no me tirara y el vuelve a cerrojear la retrocarga y me da otro disparo en donde me pega en mi mano, el cual entra en mi vaso sanguíneo y me fractura costillas, yo me agarré gritando y fue cuando él me quiso ayudar”.

Mientras que en el Reclusorio de Puente Grande le extendieron una carta en donde consta que el reo tenía un excelente comportamiento.