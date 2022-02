Cruz Roja Jalisco llama a seguir donando

Tras cumplir 112 años la Cruz Roja Mexicana en Jalisco cuenta con 29 delegaciones, en el 2021 año de la pandemia brindó más de 28 mil servicios y rescate en accidentes fueron más de mil 300, además la dependencia ofrece 14 especialidades y cirugías, al momento descartan desabasto de medicamentos, y exhortan a la población a seguir donando ya que incrementan los servicios pero las donaciones no, habla el doctor Mario Martín coordinador estatal médico: "Y que Cruz Roja está para servirles que toquen las puertas que vengan a visitar a buscarnos que nosotros seamos el ente que ayudemos a solucionar un problema de salud, y que nos apoyen en lo económico que no lo vean como una manera de poner dinero, es una manera bien y que donar no duele, cada servicio de ambulancia tiene un costo de mil 200 mil 500 pesos y se prestan más de 55 mil al año entonces imaginatelo por mil estamos hablando de 55 mdp mínimo".

La Cruz Roja trasladó a 3 mil 467 pacientes detectados con COVID, y 43 mil pacientes sospechosos y entregó mas de 88 mil kits de sanidad y apoya en la vacunación en todos los municipios.

Apoya a localizar a desaparecidos

La Cruz Roja delegación Jalisco no solo atiende a miles de personas en accidentes y consultas a diario en Zona Metropolitana como en el interior del Estado sino también apoya en el tema de desaparecidos y de feminicidios señala Oscar Mejía coordinadora estatal de socorros de la Cruz Roja: "Nosotros desde nuestra trinchera colaboramos con las autoridades, en todo lo que tiene que ver con código Amber, código Alba, feminicidios, desaparecidos, donde la autoridad solicita que revisemos nuestros expedientes...nosotros en una parte ponemos un granito".

La Cruz Roja en Jalisco tiene 29 delegaciones y una próxima que estará inaugurando en el municipio de Zapopan.

Por: Luis Antonio Ruiz