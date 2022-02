Rutas irregulares persisten en Zapopan

La presencia de rutas irregulares de transporte en camionetas tipo van, ha crecido de manera significativa y desordenada al norte de Zapopan, en colonias como la Mesa Colorada, Villa de Guadalupe, El Refugio y Agua Fría, esto ante la carencia de transporte en la zona, que busca acercarse a otras rutas, al tren ligero o al macro periférico.

Para la mayoría de usuarios que utilizan este medio, se ha convertido en una alternativa que si bien consideran no es la más idónea, les permite poder acercarse a sus lugares de trabajo: "-Hay que buscar más rutas pues porque uno tiene que llegar más temprano y al trabajo también porque uno tiene que llegar a la casa, es lo que hacemos nosotros-,- Está bien que haya una alternativa más para llegar más rápido a casa porque los camiones ya no es suficiente, está el servicio pésimo hasta una hora o media hora esperándolo, no es tan bueno el servicio pero sí se necesita-". Actualmente el servicio es operado por varios grupos y ha crecido de manera significativa en los últimos tres años, pese a que aún no tiene el visto bueno de las autoridades.

Y es que aunque operan de manera irregular, líderes de las camionetas tipo Van que ofrecen el servicio en colonias al norte de Zapopan, defienden su operación y señalan que desde 2018 han buscado que la Secretaría de Transporte les permita regularizarse. Para ello, se había dicho que se lanzaría una convocatoria para que puedan prestar el servicio como cuencas, sin embargo esto ha quedado rezagado: "Hemos dialogado con ellos, ellos nos han guiado, de manera de qué es lo que necesitamos como documentación, seguro para las unidades, y hemos trabajado de esa manera en cuestión de la legalidad del servicio si hay algún cambio y eso les beneficia adelante". Es Juan Esteban Velasco, presidente de la Asociación de Urvans Alimentadoras de Transporte Masivo, uno de los grupos que opera en la zona.

Dicha asociación señala que mueve alrededor de tres mil personas diariamente. Actualmente opera con dos rutas y 18 unidades, aunque en la zona convergen decenas de camionetas que son lideradas por otros grupos, de los cuales se desconoce si han tenido acercamiento con la autoridad.

Observatorio de Movilidad considera el servicio debe regularizarse

La presencia de rutas irregulares de transporte que opera en camionetas tipo van y que ha proliferado en zonas como el norte de Zapopan, se ha dado debido a la falta de voluntad de las autoridades para garantizar la cobertura en estas zonas. Ante ello el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, considera importante que la autoridad intervenga y regularice el servicio, señala Ollin Monroy, Coordinador del Observatorio: "Normalmente este tipo de sistemas comienzan a operar en partes de la ciudad que no están tan intervenidas, no porque no están bien servidas por otro tipo de transporte y creo que la respuesta es esa, el problema central es que la autoridad no ha tenido la voluntad política y dientes para que se maneje como un servicio y no negocio". Señala que además de las adecuaciones que se deben hacer a la ley, también se debe considerar presupuesto para se haga cumplir.

Analizarán en Junta de Coordinación Metropolitana carencia de rutas

Para tener una idea precisa de las necesidades de transporte público dentro de los nueve municipios del área metropolitana de Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro les solicitó a los alcaldes que hagan una evaluación de las rutas que se requiere modificar y plantearlo a la autoridades federales, sobre todo en los municipios en donde atraviesan vías federales: "Hagamos una mesa específicamente de transporte yo le pedí a los presidentes y a la presidenta podamos tener de parte de ustedes una revisión de cuáles son aquellos puntos consideran se tienen que revisar en términos de derroteros de rutas y que tienen problemas de cobertura, para ese día con el secretario del transporte hagamos una evaluación y un plan de ajuste para el siguiente año en nuestra operación del sistema de transporte". Esta propuesta surgió por la petición del presidente de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez quien solicitó una ruta que acerque a sus habitantes a la Central Nueva y al Periférico.

Por: Dalia Rojas y Víctor Ramírez