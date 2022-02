Calvario por agua en El Salto y Tlajomulco

Vivir en el municipio de El Salto es toda una odisea ya que el servicio del agua potable es muy deficiente debido a que el ayuntamiento realiza los tandeos en todas las colonias, dotando del servicio sólo durante el día o en la noche.

Una de las vecinas del fraccionamiento Cima Serena, Marisol Gutierrez, explicó:

“De hecho no tenemos agua, ya tenemos casi un año con tandeos poquitas horas en la mañana llega como de 9 a 11, y después no hay, en la noche nada más media hora me la ponen y es difícil vivir así porque no te puedes bañar, trabajas y si llegas tarde ya no alcanzas agua para agarrar para el baño o lavarse las manos, se llama Cima Serena y no estoy de acuerdo que tengo que pagar agua por año, sin tener el servicio”.

Sin embargo este mismo problema lo tienen en los fraccionamientos Los Silos, Parques y Jardines del Castillo, donde incluso la presión del agua es muy débil y no alcanza a subir a los tinacos. Del 100% del agua, el 74% es destinada para las empresas ubicadas en el corredor industrial y el 26% para los hogares.

Tlajomulco misma pesadilla

El ayuntamiento de Tlajomulco continúa sin resolver el servicio de agua potable a colonias localizadas en el corredor de la carretera a Chapala.

Fraccionamientos como Albereda Residencial, Arvento, además de Los Silos, El Refugio entre otras, todos los días tienen tandeos en donde el vital líquido llega tan solo un par de horas y después el suministro es suspendido hasta el día siguiente.

Aquí el relato de Isela Vázquez: “Que le cuento esta de la chingada, ya hasta con ganas de salirme de allí para otro lado, donde nos cobren el agua pero tener el servicio porque es muy indispensable para todo y si te la ponen es un rato y el agua bien sucia hasta luego huele mal, cuando se baña uno hasta comezón le da en toda la piel, ya no se si bañarme o no, mejor comprar y bañarme porque sale muy fea, me comentaban de comprar filtros porque la ponen y sale como agua de caño, el fraccionamiento es Albereda residencial es de Tlajomulco”.

Sin embargo los habitantes tienen que pagar una cuota fija de mil 300 pesos anuales, a pesar de no tener agua y menos limpia.

Para los vecinos del fraccionamiento Arvento, en Tlajomulco, es desesperante no contar con agua porque el servicio solo lo tienen cuatro horas al día, pero bañarse, lavar la ropa, y las manos, es muy complicado porque la presión para abastecer a los departamentos es insuficiente y no sube a los tinacos. Aquí lo detalla Adriana Rodríguez, vecina del lugar:

“El problema el que tenemos aquí en el fraccionamiento de Arvento es que le batallamos mucho con el agua supuestamente nos están poniendo el agua en todo el día pero no llega el agua, la gente misma entre nosotros y la comunidad nos estamos apoyando, nos regalamos agua para los otros que no tenemos, porque el ayuntamiento de Tlajomulco se comprometió con apoyarnos porque la cisterna no se llena y no alcanza para todos imaginate la gente que vive en el tercer piso es gente que no le llega el agua”.

El problema data desde el año 2004, y siguen sin resolver esta problemática afectando a miles de personas.

Por: Antonio Neri