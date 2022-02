El exmagistrado del estado José de Jesús Covarrubias no se presentó a la audiencia inicial al estar acusado de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

La cita fue este miércoles a las 8:30 horas en los juzgados penales ubicados a un costado del reclusorio metropolitano en el complejo carcelario de Puente Grande, donde la Fiscalía del Estado le imputaría los delitos que tiene en su contra.

Sin embargo el ex funcionario del Poder Judicial no se presentó y sus abogados presentaron un justificante médico en donde señaló que contrajo el coronavirus por ende no pudo asistir.

En su caso la jueza Norma Angelica Lomelí Barajas, resolvió que el escrito no reunía los requisitos necesarios por lo tanto, resolverá si gira una nueva orden de comparecencia o la orden de aprehensión, mientras que el agente del Ministerio Público solicitó al Tribunal que se declarara evadido de la acción de la justicia.

El implicado fue desaforado en días pasados por el Congreso local para que responda por esta conducta delictiva, además de que la Universidad de Guadalajara decidió separar del cargo a este exfuncionario ya que daba clases de derecho penal.

Ministerio Público realiza labores para localizar al magistrado tras obtener la autorización de comparecencia forzada

La Fiscalía General de Jalisco busca al magistrado José de Jesús Covarrubias para su comparecencia forzada, luego de que este miércoles no se presentara a la audiencia de imputación en un juzgado de Puente Grande, detalló el fiscal encargado del despacho Luis Joaquín Méndez Ruiz:

"Entonces el paso siguiente es ordenar su comparecencia de manera forzada , ya la tenemos emitida estamos tratando de localizarlo y llevarlo ante el juez y continuar con las etapas del procedimiento y si esto no sucediera estamos en condiciones de solicitar la orden de aprehensión...se está buscando para poderlo poner a disposición del juez".

La Fiscalía de Jalisco tiene hasta las 2:00 de la tarde de este jueves para presentarlo ante el juez, de lo contrario, se le girará una orden de aprehensión expresó el fiscal.