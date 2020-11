Investigan rapto de empresario inmobiliario en Puerto Vallarta

Por: Antonio Neri

Durante un ataque a balazos fue raptado el empresario inmobiliario Felipe Tomé Velazquez en Puerto Vallarta, después de asesinar a su escolta y dejar heridos a tres personas.

Los hechos ocurrieron en la carretera Federal 200 a la altura de la colonia Las Juntas, luego de que el afectado circulaba en su camioneta Suburban en dirección a Compostela Nayarit.

De pronto fueron alcanzados por un comando armado de seis sujetos quienes comenzaron a disparar para neutralizar a los guardaespaldas para después llevarse a su víctima de 46 años.

En las investigaciones que lleva a cargo la autoridad el Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solis Gómez, indicó que se descarta de un secuestro y se continúa con la privación ilegal de la libertad: “Definitivamente está descartada cualquier posibilidad de un secuestro, comentaba que el vehículo venía en circulación fue interceptado por otro vehículo en donde descienden un grupo de sujetos y de manera inmediata empiezan a abatir a través de una serie de disparos a los ocupantes de la camioneta Suburban, no hubo en ese momento de llevarse privado a nadie fue un ataque y una agresión directa, posteriormente un segundo vehículo el que llega y hace las maniobras para llevarse única y exclusivamente a este empresario el cual se refiere y se tiene la información de que iba gravemente herido”. El jefe de los Ministerios Públicos en la entidad señaló que existen versiones de que el constructor habría sido visto en el aeropuerto Vallartense sin embargo dichas afirmaciones todavía no han sido corroboradas: “Definitivamente estamos conscientes de ese rumor que corrió por allí personal de la Fiscalía en el lugar de los hechos y con posterioridad estuvo haciendo una serie de seguimientos respeto a las posibles rutas de escape, de los autores y de las rutas y se acudió al aeropuerto de (PV) con la finalidad de tratar de recabar datos al respecto donde no se tiene información de que hubiera abordado algún vuelo comercial o privado”. Debido a que el empresario cuenta con desarrollos en los estados de Quintana Roo, Nayarit, y otros tres estados más, se solicitará la colaboración de las Fiscalías para poder identificar el móvil.