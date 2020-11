Realizan Fumatón desangelado

Por: Dalia Rojas

Pese a la aprobación del uso lúdico de la mariguana, una decena de jóvenes manifiestan esta mañana su inconformidad frente al Congreso del Estado, donde desde ayer se mantiene instalado el "Fumatón Guadalajara".

Aunque reconocen los avances, consideran que no se garantizan los derechos humanos, ya que puede prestarse a extorsiones por parte de autoridades. Piden que no se limite a 28 gramos la cantidad autorizada para portar: "Siempre y cuando no lo consumas en la calle puede ser para tu consumo personal para mucho tiempo, una reserva o quizá tienes que hacer medicamentos entonces necesitas cantidades grandes, poner un límite a 28 gramos se presta mucho a las extorsiones también por parte de las autoridades. Hay gente que sí usa mucho material para hacer extractos, el control que tienen sobre su sistema es feo deberían hacerlo amplio con gente experta en el tema". Como parte de las actividades se han compartido testimonios de personas que utilizan la mariguana con fines medicinales. Realizarán además una mesa de propuestas legislativas y esperan dialogar con funcionarios de gobierno.

El diputado morenista Arturo Lemus Herrera, quien preside la Comisión de Salud del Congreso del Estado, adelantó que instalarán una mesa de diálogo con jóvenes y padres de familia que utilizan la mariguana ya sea para fines lúdicos o medicinales. Lo anterior luego de sostener un encuentro con un grupo de personas que desde ayer mantiene un plantón frente al Congreso del Estado y que manifestaron inquietudes tras la aprobación que se dio ayer en el Senado: "Hay una situación de controversia que nos llama a generar un foro de análisis con investigadores, médicos, área técnica, científica, medica, de los jóvenes pero con padres de familia que tienen manejo de mariguana en temas de salud, nosotros tendríamos que abrir las mesas de análisis y diálogo". La fecha de la mesa de definirá una vez que se reúna el Órgano Técnico de la Mesa de Salud.