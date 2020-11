Viajes en Mi Bici han bajado en pandemia

Por: Dalia Rojas

Durante el botón de emergencia se realizaron poco más de ocho mil viajes diarios de Mi Bici, una disminución del 10 por ciento respecto a los 14 días previos a la medida. Pese a lo esperado, el modelo no fue una alternativa de movilidad para quienes utilizan el transporte público, reconoce Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, gerente de Transporte Activo y Compartido de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM): "Pero por otro lado la lógica del botón de emergencia, era justamente la disminución de las actividades, hay que entender que Mi Bici es un modo de transporte y si no hay actividades no hay una necesidad de moverse, si bien es cierto Mi Bici fue una alternativa de movilidad barrial pero no tanto para los viajes cotidianos que normalmente hacemos". Señala que desde el inicio de la pandemia los viajes han caído 40 por ciento.