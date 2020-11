Pide AMLO a medios investigar poder de Raúl Padilla en UdeG

Por: Rocío Jardínez

Siguen las diferencias entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco. Este viernes al asegurar que se mantendrán los apoyos y recursos para la población a pesar de los desacuerdos, el Primer Mandatario aseguró que Enrique Alfaro forma parte de los conservadores del país e incluso dijo, prueba de ello son las últimas Ferias del Libro de Guadalajara donde se han dedicado a atacar la Cuarta Transformación.

Desde Palacio Nacional, antes de concluir la mañanera negó que el Gobierno Federal pague a medios digitales por atacar al mandatario estatal.

“Nosotros no hacemos eso tampoco es nada personal en contra del Gobernador, son diferencias, él tiene una postura, él pertenece a este bloque de conservadores, él se lleva muy bien con el líder de la Universidad de Guadalajara, un líder histórico, Padilla, fíjense, la Feria del Libro de Guadalajara, las últimas dedicadas en contra de nosotros, pero no sólo eso porque traen a Varga Llosa y a Aguilar Camín y todos ellos, Krauze, pero me entero que en España le entregan el premio claro a la Feria del Libro de Guadalajara, el príncipe de Asturias, y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla”.

Destacó que en su discurso Raúl Padilla López, presidente de la FIL, pidió defender al libro del populismo, ante eso hizo una solicitud a los medios de comunicación.

“Les dejo de tarea que hagan una investigación desde cuándo manda este señor en la Universidad de Guadalajara, no, la Universidad de Guadalajara, desde cuándo y cuando ya la tengan nos ayudan aquí para informar”.

López Obrador defendió así a su personal de Comunicación encabezado por el vocero Jesús Ramírez.

“Jesús (Ramírez) era el jefe de todo el operativo y Jessi la segunda… Jesús es de Comunicación Social, también que quede claro estoy muy contento con Jesús, me ayuda muchísimo, es un profesional, es una gente honesta, limpia, pero es comunicación y Jessi está conmigo en Presidencia, no hay relación, yo creo que hay hasta celos entre ellos”.

Incluso recordó que tras acusar al gobierno federal de operar desde los sótanos del poder, acudió al estado y aclaró la situación que no se echan a andar campañas en redes sociales pues dijo son prácticas indignas.

El Jefe del Ejecutivo Federal anunció que será la próxima semana cuando presente un informe de los recursos que su administración está destinando y destinará para los diversos proyectos y programas sociales de Jalisco.