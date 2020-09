Fiscalía investiga paradero de regidora de Cihuatlán

Por: Redacción W Radio

La Fiscalía de Jalisco investiga el caso de la regidora independiente de Cihuatlán Ma. Guadalupe Becerra Barragán que desde el pasado 8 de agosto no se sabe su paradero, el fiscal Gerardo Octavio Solis informó que se han entrevistado con sus familiares quienes consideran no se encuentra desaparecida, asimismo no quisieron presentar denuncia, pero la Fiscalía sigue buscándola: "La Fiscalía haya iniciado una investigación con los pocos datos que hay, se entrevistó personal de la presidencia a varios familiares y desde luego continuaremos haciendo el trabajo de investigación hasta en tanto no se aclare una u otra hipótesis, se entrevistó a familiares de la regidora, siendo su deseo no presentar ninguna denuncia y manifestando que consideran que no se encuentra desaparecida". Aclaró que la alerta Amber que circula en redes sobre el caso es falsa.