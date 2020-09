Uno de cada cinco estudiantes podrían dejar la carrera

Por: Giselle Soriano

Ante los resultados arrojados de la encuesta de "Las y los estudiantes frente al Covid y el inicio del ciclo escolar", la Federación de Estudiantes Universitarios, teme que 1 de cada 5 estudiantes de licenciatura deserten por las problemáticas que han tenido en las clases a distancia, comentó el presidente de la FEU, Javier Armenta: “Un factor causal que se considera que no tendrán un aprendizaje significativo y están considerando hacer una pausa, eso sí está en manos de la Universidad atenderlo; los factores económicos no directamente, pero nos ocupa entre todos los fenómenos de los y las estudiantes no se inclinen por pedir una licencia, que están en todo su derecho, pero la Universidad está haciendo un esfuerzo para sacar adelante este semestre”. Por lo que la FEU, pidió la UdeG, la prevención de la deserción escolar, fomentar la interacción entre estudiantes y maestros, así como la recuperación de los mejores cursos para un mejor aprovechamiento y la apertura de laboratorios en la universidad para quienes no tienen acceso a internet ni computadora.

De las áreas donde estudiantes están solicitando licencia en la Universidad de Guadalajara son: ciencias de la salud, ingenierías , diseño y biológico- agropecuarias: “Esos son los cuatro campos de estudio como tal no tengo la radiografía aún, si en un programa se presenta más, pero pues de entrada nos han escrito muchos odontólogos nos han escrito muchos médicos y bueno estudiantes de esta área donde precisamente para ingeniería química, por ejemplo no le encuentran sentido a seguirle y ver los vídeos y en la práctica de laboratorio no”. Mientras que en áreas de sociales - humanidades y económico - administrativas, se presenta muy poco este problema.