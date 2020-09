Recursos para obras complementarias L3 se terminaron en Gdl

Por: Giselle Soriano

Aún quedan pendientes en la línea tres del tren ligero en el municipio de Guadalajara debido a que faltan las luminarias de avenida Revolución de la zona de Jardines de la Paz, aunque ya no hay recursos para este proyecto por parte de la federación, comento el alcalde tapatío, Ismael del Toro: “Ya no hay recursos en el proyecto de inversión del gobierno federal, así es que tendremos que asumir los pendientes, los restantes, los gobiernos municipales y el gobierno del Estado. Vamos a seguir trabajando, la verdad es que esa ruta de pendientes todavía se tendrá que presupuestar y resolver, pero yo sí identifico como el más significativo la falta de luminarias en avenida Revolución y eso sí tiene que haber recursos federales, los daños en los inmuebles de valor ´patrimonial que todavía están reportados”. Y agregó que invitó a los presidentes de colonias para recorrer la línea tres del tren ligero para que la conocieran y sean gestores de los pendientes que faltan. Los 260 millones de pesos que la federación otorgó al municipio este año para obras complementarias de la línea 3 del tren ligero, ya se terminaron: “Ahorita nos agotamos los recursos que gestionamos para que pudiera estar en uso y funcionamiento y que los entornos de las estaciones también tuvieran las condiciones de accesibilidad. Ya se agotó el 2020, pero no quiere decir que cancelamos la gestión de daños en fincas particulares, daños en las fincas de valor histórico patrimonial”. Mencionó que el ayuntamiento tiene una partida de 100 millones de pesos para reparación de infraestructura urbana por la afectación de las obras.