Termina UdeG aplicación de exámenes de admisión

Por: Giselle Soriano

La Universidad de Guadalajara terminó las jornadas del examen de admisión para 94 programas (licenciaturas), donde 40 mil 845 aspirantes lo presentaron, además por primera vez el SEMS (Sistema de Educación Media Superior) admitirá a 100 % de los aspirantes a bachillerato , explicó el Rector de la Universidad de Guadalajara , Ricardo Villanueva: "Es que esta admisión se dará en dos calendarios, en el calendario B la mitad de los aspirantes, en el calendario A la otra mitad de los cerca de 17 mil aspirantes que generalmente no ingresaban, cerca de 9 mil podrán ser cubiertos en el bachillerato al que aspiran pero habrá cerca de 8 a 10 mil jóvenes que es la oportunidad que se les dará en el bachillerato general por áreas interdisciplinarias que es un bachillerato semiescolarizado porque hemos recibido muchas dudas en redes sociales como que el pase es automático a la preparatoria donde lo pidieron en el calendario B". El rector mencionó que los exámenes se aplicaron los días 10, 11, 12 y 15 de agosto en diferentes sedes, sin embargo el CUCS (Centro Universitario de Ciencias Sociales) fue quien tuvo el mayor número de aspirantes .

Respecto a las cifras de años anteriores, la Universidad de Guadalajara se encuentra preocupada por la deserción escolar, aunque el 94% de todos los aspirantes, se presentó a realizar el examen comentó el Rector general de la universidad, Ricardo Villanueva: "(...) O de dos o tres puntos de los jóvenes que en el pasado cuando no se tomaban la fotografía ya no llegaban a esta etapa que en esta ocasión sí llegaron pero ahora sí si fuera un solo joven por la pandemia no pudiera llegar a esta etapa es una preocupación de nosotros de ver por qué los jóvenes se van quedando". Son mil 462 jóvenes que no se presentaron a realizar el examen de admisión para algunos de los 94 programas .

Aspirantes a la Universidad de Guadalajara que no lograron asistir o que fueron regresados por tener algún síntoma de Covid -19, deberán de reportarse y enviar un comprobante de aquel día de su estado de salud al centro universitario correspondiente para reagendar su examen, señaló Roberto Rivas Montiel , coordinador general de control escolar: "Estaban enfermos o tenían sintomatología el día de la aplicación no es un proceso abierto para todos los que no asistieron por diversos motivos, es importante aclarar que no nada más es la presentación del examen hay una cantidad de aspirantes que deben entregar documentos por ejemplo en el caso del SEMS y en los centros los que no tengamos el documento la fecha límite es el 21 de agosto". Además señaló que la entrega de documentos es vía electrónica y se puede consultar en la página de admisión el correo para enviar los documentos en pdf y al lugar donde se realiza el trámite .

Aquí la página donde viene más información para entregar documentación www.admision.udg.mx