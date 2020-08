Alberto Alfaro pide pruebas a María Elena Limón de su ataque

Por: Víctor Ramírez

El regidor de Tlaquepaque, Alberto Alfaro pide a la presidenta municipal María Elena Limón que si ella sabe que el atentado a balazos que tuvo hace unos días se debe a su actividad empresarial o alguna otra acción irregular que lo demuestre y no descalifique que es por su actividad dentro del Ayuntamiento y deje de decir mentiras o verdades a medias: "Si ella dice que fue por un tema empresarial, pues que me lo saqué, que me diga cuál fue. Entonces ella ya ha de saber la verdad, y del otro tema, del por qué lo niega ella pues es muy fácil: la presidenta está diciendo mentiras dependiendo de lo que a ella le conviene. ¿Por qué razón lo niega? Y después le sacó los oficios donde le leo lo que dijo y donde ella está mintiendo". Dijo que su estado de salud es estable pero aún delicado ya que al momento lleva tres operaciones en el brazo y aún le faltan al menos otras dos, además de que la Fiscalía del Estado y el Ayuntamiento de Guadalajara ya lo apoyan con seguridad.