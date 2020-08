Desde elementos reprobados hasta oficinas con alcohol en comisarías

Por: Antonio Neri

En la intervención que realizó la Secretaría de Seguridad del Estado a las Comisarías de Jalostotitlán y Poncitlán, fueron encontradas diversas anomalías, en la primer corporación 15 policías no aprobaron el examen de control de confianza, cinco más no cuentan con antecedentes de ser dados de alta ante el Consejo de Seguridad, además de que en los juzgados municipales estaba un arma de fuego, varias dosis de droga y armas blancas que no fueron reportadas al agente del Ministerio Público, así lo explicó el titular de la dependencia Juan Bosco Pacheco: “Además de las irregularidades encontradas con el personal de la oficina de este juzgado municipal de este municipio se encontró una bolsa con droga un arma de fuego y varias armas blancas a la carpeta de investigación de las cuales no había la carpeta de investigación correspondiente ni tampoco había una cadena de custodia en las mismas en este momento fueron puestas a disposición de un agente del ministerio público al cual se le requirió mando y conducción y están bajo resguardo”. En tanto que en Poncitlán fueron halladas botellas de licor vacías y vasos con restos de alcohol en la oficina del director además que las instalaciones estaban con una pésima limpieza.