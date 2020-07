Médicos y enfermeras eventuales de la SSJ inician plantón

Por: Víctor Ramírez

Ante la falta de un compromiso real y por escrito de parte de las autoridades estatales de otorgar base a médicos y enfermeras del sector salud que trabajan de forma eventual desde hace más de 19 años, un grupo de 10 manifestantes acampará afuera de Casa Jalisco en demanda de ser recibidos por el gobernador aunque no se sienten seguras, señalo Berenice Hernández.

"Pues no, no nos sentimos seguros la verdad, tenemos que hacernos notar de alguna forma, que estamos con el compromiso de estar aquí manifestándonos y al mismo tiempo cumpliendo con nuestra guardias en los hospitales, también nos encantaría que nos respondieran y pensamos estar aquí hasta e gobernador nos dé una respuesta, un pronunciamiento, que ya no mande a otras personas porque hemos visto que cundo el gobernado tiene voluntad, él puede atender a las personas”.

En esta situación están alrededor de cuatro mil personas que demandan certidumbre laboral y prestaciones de ley ya que ellos sacan el trabajo. Trasciende que este sábado se podrían reunir con el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra.