Tornado sí dejó daños

Por Antonio Neri

El tornado registrado en pasado sábado en el municipio de El Saltó sí causó daños en bardas y cultivos de maíz.

El fenómeno natural tocó tierra en el Poblado de San Miguel, ranchería situada en las cercanías del fraccionamiento Parques del Triunfo y Agua Blanca donde un fuerte viento se llevó un tejaban y varias bardas.

Un vecino de la zona relató:

"Me tocó vivirlo, sentirlo y verlo me tocó verlo como a 500 metros prácticamente de distancia y sí causó daños, tumbó árboles y bardas por allí una casa de un vecino salieron muy dañados no hubo lesionados de gente solo estructuras, tejabanes y bardas”.

Al menos una decena de propiedades rurales resultaron afectadas.