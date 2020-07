Morena denuncia irregularidades en insumos y medicamentos en la SSJ

Por. Víctor Ramírez

Cómo un foco rojo calificó el dirigente de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez la falta de control de entrada y salida de medicamentos del almacén central de la Secretaría de Salud y en donde el jefe del Departamento de Abastecimiento, Sergio Castellanos reconoce esa situación y de que no se cuentan ni con un registro confiable de ingresos y ni con las notas de salida de todos los insumos.

“Esto qué quiere decir que existen anomalías en cuanto a los proveedores, en cuanto a contrato, sanciones no ejercidas por incumplimiento de entrega, ya que el propio escrito lo especifica donde dice que los medicamentos se entregan de forma parcial, esto nos alerta, que existen focos rojos en cuanto al cumplimiento de la ley de adquisiciones, quiere decir que hay acuerdos con la dirección General De Administración dirigida por Gabriela Serratos y la dirección de Recursos Materiales”.

Por lo que piden la salida del sobrino del secretario general de Gobierno y de la titular de la Dirección de Administración, Gabriela Serratos y del director de Recursos Materiales Gildardo Flores.





No apoyarán reelección de morenistas que votaron a favor del crédito

Ni a los presidentes municipales emanados de Morena que pidieron la aprobación del crédito de los seis mil 200 millones de pesos solicitado por el gobernador, con el pretexto de la pandemia y ni la diputada que votó a favor, se les permitirá que traten de reelegirse en el 2021 y se buscarán otros perfiles señaló el dirigente en Jalisco, Hugo Rodríguez.

“No obviamente. En lo que a nosotros no hay ninguna posibilidad de que ustedes me preguntan que si vamos a apoyar a la diputada para que se realiza en su Distrito pues no necesita lanzarse por el PAN.En lo que a nosotros no hay ninguna posibilidad, si ustedes me preguntan que ¿si vamos a apoyara la diputada para que se reelija en su distrito? pues no necesita lanzarse por el PAN”.

Tampoco se les inició ningún tipo de procedimiento interno para sancionarlos o expulsarlos del partido por su apoyo a ese crédito y no buscarán entrar en un desgaste con ellos.

