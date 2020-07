Extraviados 70 monopatines eléctricos de prueba en Gdl

Por: Giselle Soriano

En el municipio de Guadalajara 70 monopatines de la prueba piloto se perdieron, de acuerdo con la directora de movilidad del municipio tapatío, Libertad Zavala, sin embargo, durante esta contingencia sanitaria se están intentando recuperar: "Y lo que reportan el cierre del 20 de marzo del 2020 es que 70 dispositivos no los habían encontrado, digo perdidos más no robados porque no presentaba ninguna denuncia y durante el mes de abril y mayo nosotros seguimos recibiendo mensaje de la ciudadanía, en nuestras redes sociales de que tenía los patines en su poder; o se los habían dejado, pero se les habían acabado la pila y demás, por eso no decimos robados, sino desaparecidos, por estos dos características: de que no hay una denuncia y que durante los meses siguientes se siguieron recuperando”. Y aunque aún no se tiene el corte de cuántos han recuperado, las concesionarias de los patines mencionaron que varios se han encontrado en casas de ciudadanos , debido a que la gente pensaba que alguien los había olvidado.

Proyectan para septiembre este medio de transporte

Podría ser hasta Septiembre para que los monopatines eléctricos vuelvan a ser otra alternativa de movilidad en el municipio tapatío , aunque continúa aprobándose la norma técnica en el IMEPLAN Instituto Metropolitano de Planeación, de acuerdo con la directora de movilidad de Guadalajara Libertad Zavala: “Entonces desde febrero del 2020 los municipios metropolitanos, la Agencia Metropolitana para la Movilidad y el IMEPLAN comenzamos a trabajar en la norma técnica que el 5 de junio la votamos en la mesa metropolitana de movilidad y que se llama Norma Técnica para la Operación de los Sistemas de Transporte Individual en Red en el Área Metropolitana de Guadalajara". Por lo que ésta norma deberá de aprobarse en la junta de coordinación metropolitana para finalmente concretarse en el pleno de ayuntamiento.