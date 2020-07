Vecinos tuvieron que ceder, ciclovía va como la proyectó Zapopan

Por: Redacción W Radio

Luego de que el ayuntamiento de Zapopan anunció que la ciclovía de avenida Guadalupe si se realizará al establecer acuerdos con los vecinos que se oponían, Enrique Campos representante del movimiento "Rescate avenida Guadalupe" dijo que tuvieron que ceder y acordaron que se realizarán adecuaciones a la vialidad para evitar se genere tráfico en la zona: "Pudimos negociar lo más que se pudo de momento, y queremos confiar vamos a ver si es cierto que con estas modificaciones la vialidad no va a ser afectada, entiendo que debe haber sacrificios por todos los integrantes de la pirámide de movilidad, tuvimos que ceder no se logró el objetivo principal que no se segregará pero vamos viendo". Aunque no quedaron conformes respetarán el proyecto y vigilarán se cumplan las modificaciones viales y es que los vecinos de avenida Guadalupe aclaran que no se oponían a la ciclovía sino a la forma de hacerlo, ya que el tramo que ellos defendían de 2 km es el más conflictivo del proyecto, de Rafael Sanzio a Periférico, comenta Enrique Campos del movimiento "Rescate avenida Guadalupe": "El tramo que protegemos es de 2km de Rafael Sanzio hasta Periférico, es el más caótico que se debe mantener una diferenciación de la ciclovía no por capricho, ni por egoísmo, sino porque es caótica es la única salida que da a Periférico de varias colonias no tienes otra más cercana". Esta mañana autoridades de Zapopan se reunieron con los vecinos de la avenida Guadalupe para ratificar los acuerdos sobre los que acordaron continuará su construcción, como reducción del tiempo de semáforos, y la ejecución de propuestas de modificación a la vialidad planteadas por los vecinos.

Modificaciones a la vialidad que proponen los vecinos:

Reducir 30% tiempo de espera en los semáforos de Tchaikovsky, San Lorenzo y Anillo Periférico.

Elaboración de un estudio con SIAPA para la verificación de la infraestructura pluvial y generar la geometría para la posibilidad de implementar una vuelta a la izquierda con bayoneta sobre avenida Guadalupe al cruce con avenida Piotr Ilich Tchaikovsky.

Análisis y diseño de la geometría para un retorno con carril particular sobre avenida Guadalupe al cruce con Rafael Sanzio, así como estudio para la pavimentación o generación de huellas de rodamiento en Misión Santa Julia.

Se complementará el retorno en avenida Guadalupe con bayoneta, a la altura del negocio Naranja Tacos, y se cancela el retorno a la altura de Plaza Allegra.

Asimismo, se hará balizamiento horizontal y vertical en avenida Guadalupe y la reforestación del camellón de avenida Guadalupe, en el tramo ubicado entre Anillo Periférico y Rafael Sanzio, en conjunto con los vecinos.

Construcción de una bahía a la altura del Colegio Miguel Ángel de Occidente, esto es, en la liberación del terreno, y que contará con geometría diseñada por el Ayuntamiento. También se analizará la geometría de la sección vial para un retorno en diagonal frente a la base de Protección Civil y Bomberos sin eliminar la ciclovía.

El IMEPLAN revisará la posibilidad de generar plataformas para subir a la ciclovía a nivel de banqueta a la altura de las paradas de camión, así como para la generación de cuadrantes con áreas verdes en zonas que aún no se han intervenido.