Piden nulidad de candidatura a quien cometa violencia política vs mujeres

Por: Giselle Soriano

Un grupo de mujeres de diversos colectivos se manifestaron frente al Congreso de Jalisco, con el motivo de que en la reforma electoral se contemple la nulidad de elección de candidatos que hayan cometido agresión política contra mujeres, comentó Guadalupe Ramos activista del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres, (CLADEM) : “Lo que nosotros estamos pidiendo es que sea una reforma de avanzadas que sea integral que incorpora los estándares más altos de derechos, humanos y derechos político-electorales que están contemplados en las normativas internacional y nacional, sobre todo el tema de violencia política. Queremos que la unidad se establezca con claridad la nulidad de la candidatura de aquellos que ejercen violencia política, que tienen antecedentes de violencia, que son deudores alimenticios y que se contemple con toda claridad la nulidad de esos candidatos y de esas candidaturas que no tendría, o incluso de aquellos que ya son candidatos y se demuestran que han ejercido algún tipo de violencia política, que se anule su candidatura”. Por lo que esperan que la reforma electoral no sea votada por parte de los legisladores, en caso de no contemplar este punto.