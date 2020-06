Aspirantes a consejeros a la Judicatura denuncian injusticias en examen

Por: Giselle Soriano

Aspirantes a consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, denunciaron irregularidades en los exámenes que les fueron aplicados el 9 de junio en el palacio legislativo, señaló el aspirante, Iván Cruz: “Lo que nosotros recibimos es un examen absolutamente fuera de lugar con preguntas totalmente impertinentes, con preguntas que no tenía nada que ver con el temario, absolutamente algo como un monstruo Frankenstein. Imaginemos que a alguien le decimos que armen carro y lo arma de motores y de cosas diferente pues no va a funcionar. Eso es lo que pasó debieron de haber evaluado las preguntas, calificado y de ahí sacar un examen que pudiera ser pertinente y este es el resultado el 99% de los que participamos en el examen lo reprobamos”. Además comentó que piden que los legisladores sean quienes por medio de una votación en el pleno decidan quién será aspirante a consejero ciudadano. Entre las irregularidades que más destacan los aspirantes a consejeros ciudadanos de la Judicatura del estado de Jalisco , en el examen , que se les aplicó el 9 de junio , fue la falta de un examen práctico así como preguntas más objetivas y que sus calificaciones no coincidieran con las publicadas, señaló el aspirante David Wong: “De entrada hubo errores humanos. En la primera revisión a la que yo llego y le digo: “¿por qué me pusieron mal esta pregunta? “Ah disculpe me equivoqué…Y la corrigieron. Simplemente se da interpretaciones personales muy difíciles de solventar, y ahora en la revisión ellos mismos reconocen que tienen 5 reactivos que por lo menos están mal, si ellos mismos reconocen que en 5 reactivos están mal, automáticamente el examen debería nulificarse., pero no siguen con su tema, dentro de la revisión identificamos 27 reactivos que no formaban parte del temario”. Reiteró que al reprobar el 99 % de los aspirantes el examen es el que está mal y debería realizarse de nuevo.

Entrevista con Lucia Almaraz presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, nos habló de la aplicación del examen y por qué reprobaron todos excepto Rosa Imelda Hernández: