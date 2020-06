Ciclovía en camellón no es segura ni viable

Por: Giselle Soriano

Vecinos de la zona de Rafael Sanzio así como de Av. Guadalupe se manifestaron para externar su deseo para que la ciclovía emergente se realice por el camellón y no por el carril de baja velocidad, lo cual resulta inviable comentó, Jesús Carlos Soto, director de movilidad de Zapopan: “Pero no es el caso de Avenida Guadalupe donde tendríamos tres carriles en cada uno de los costados obligaríamos a los ciclistas a circular en medio de ellos en una avenida de 6 carriles en medio de ellos, lo cual haría los viajes sumamente indeseable, además de peligrosos por las imperfecciones los ciclistas se toparían con varios movimientos circulares, vueltas a la izquierda, retornos, que harían muy complicado su cruce al siguiente punto de continuación por el camellón, por eso mismo se recomienda la infraestructura a los costados derecho e izquierdo de la banqueta”. El director de movilidad señaló que plantear esta ciclovía por el camellón resulta bastante peligroso para los ciclistas ya que no es una zona 30 por lo que mantendrán un diálogo permanente con los ciudadanos.

Jesús Carlos Soto dijo se ha mantenido la socialización y diálogo directo con los vecinos y presidentes de colonias por la ciclovía emergente que se realiza por Av. Guadalupe: “Tuvo un proceso de socialización a las fechas anteriores, se recorrieron el 18 y el 19 de mayo y a lo largo de todo el corredor de Niño Obrero hasta Periférico. Se visitaron 324 predios y hemos tenido también llamadas telefónicas con diferentes representantes vecinales, videoconferencias también con presidentes de colonias que tuvieron una reunión importante la semana pasada a través de una plataforma digital donde dieron cuenta representantes de diferentes condominios”. Además se mencionó que habrá más reuniones con los vecinos para que puedan llegar a externar sus dudas e inquietudes.

En tanto ya se puede comenzar a usar la ciclovía emergente en Zapopan de Av.Niño Obrero y Guadalupe hasta Periférico, aunque el avance que se tiene como ciclovía permanente es del 60%, explicó el director de movilidad Jesús Carlos Soto: “Todavía nos falta ese 60% de ejecución, esperemos en un mes, mes y medio estar concluyendo sobre la otra pregunta, sí está contemplada en la siguiente fase de crecimiento de MiBici crecer el polígono que ya llega a la zona de Chapalita con 17 estaciones de MiBici hacia el entorno de la Univa por el canal de Santa Catalina cercano a Clouthier y avenida Patria”. Además comentó que se pretende colocar estaciones de MiBici en los próximos meses para promover la movilidad no motorizada.

Vecinos piden que no les quiten carriles

Personas que viven por la zona donde se encuentra la ciclovía emergente de Av. Guadalupe y Rafael Sanzio, externaron que no quieren que se elimine un carril de la vialidad con la ciclovía: “Bueno, nosotros le pedimos al ayuntamiento de Zapopan, a Pablo Lemus que no nos ha escuchado, que no nos ha querido dar voz, que no nos cierre un carril, que no nos quite un carril. Tenemos tres carriles de circulación en este tramo pasan camiones en este tramo de Guadalupe, entonces si nos quita un carril, la presión de los vehículos, el tránsito el tráfico va a ser enorme la contaminación”. Además señalaron que desean que el presidente de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, los escuche para que no elimine una parte de la vialidad motorizada y se evite el tráfico que podría generar la ciclovía.