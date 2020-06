Entrevista con Amnistía Internacional sobre violaciones a ddhh en Jalisco

Por: Redacción W Radio

En Así las cosas Jalisco platicamos con Tania Reneaum directora de Amnistía Internacional la organización más grande del mundo que trabaja a favor de los derechos humanos para que sean respetados en el mundo. Pide que los estados inviertan en un registro de detenciones para evitar violaciones a los derechos humanos, como las del pasado viernes en las inmediaciones de la fiscalía en la calle 14 previo a la manifestación Justicia por Giovanni. Recalca que es una petición que han realizado en ocasiones anteriores pero no se ha llevado a cabo.

La directora de Amnistía Internacional en México Tania Reneaum señala que sobre las detenciones ilegales que se registraron en Jalisco es una práctica muy común de las policías en México y más hacia los jóvenes, de acuerdo a informe emitido el 2017.

La forma en que el gobierno debe responder luego del caso de Giovannni López y las detenciones ilegales en Jalisco, es con una investigación seria de los hechos no solo con castigar a alguien como chivo expiatorio, y reparación del daño con garantías de no repetición, pedir disculpa, y estar revisando la forma en que seleccionan a sus policías los municipios como Ixtlahuacán, en cuanto al trabajo de la CEDHJ considera actuó rápido, pero falta que emita la recomendación, y que exija las garantías de no repetición.