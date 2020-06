De nuevo retrasa audiencia de acusados de desaparición forzada

Por: Antonio Neri

Por dos ocasiones se ha retrasado la audiencia programada para este lunes en los juzgados de Puente Grande de los dos elementos de la Fiscalía del Estado, acusados de ordenar la detención y desaparición forzada de una veintena de manifestantes la semana pasada en la zona industrial. Los señalados son los comandantes Salvador Perea Rodríguez mejor conocido con la clave operativa (J3) y Raúl López Mireles, quienes enfrentan cargos de abuso de autoridad, robo, privación ilegal de la libertad, bajo la carpeta de investigación 314/ 2020-V que inició el representante social.

El abogado defensor de Perea Rodríguez, Oscar Arturo Díaz Torrejón explicó: “Desde el sábado, domingo y lunes son más de 50 horas los defensores no hemos tenido acceso a nuestros clientes ni a las carpetas de investigación, la información que tenemos ha sido via rumores lo que se comenta en los pasillos pero oficialmente no tenemos ninguna información esto se llama violación de los Derechos Humanos de las personas independientemente de la persona que se trate los derechos deben de ser respetados”. El juez que pretende designar el Consejo de la Judicatura para definir la situación legal de los imputados es el juez quinto José Luis Álvarez Pulido, cuando no se encuentra de guardia este día.