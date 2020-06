Entrevista con Alfonso Hernández pdte. CEDHJ

Por: Redacción W Radio

Entrevista para Así las cosas Jalisco Alfonso Hernández Barrón presidente de la CEDHJ habló sobre la desaparición forzada en manos de policías de Fiscalía de asistentes a la manifestación del viernes, donde señala debe haber una investigación amplia, imparcial, seria y una reparación del daño y garantías de no repetición.



De las personas detenidas en las manifestaciones del fin de semana, aún quedan 6 jóvenes por liberar, mismo que circulan sus nombres en una lista en redes sociales, luego de que el gobernador Enrique Alfaro anunció que todos quedarían liberados, el presidente de la CEDHJ señala que les dan acompañamiento para vigilar que se respeten sus derechos humanos.

La CEDHJ señaló que tiene documentadas varias violaciones a los derechos humanos por parte de corporaciones policiales en el estado, no solo de ahora sino de años anteriores, además dijo que el trabajo que han hecho al interior de fiscalía no ha sido fácil ya que no les han brindado todas las facilidades.

Familia de Giovanni ilocalizable

La CEDHJ no ha podido localizar a la familia de Giovanni López ni entrevistarse con ellos, aunque ya visitaron el municipio de Ixtlahuacán de los membrillos por la investigación que realizan no encontraron rastro de la familia, señala el presidente de la comisión Alfonso Hernández Barrón. Dijo que aun se encuentran trabajando en la investigación y realizando el trabajo técnico pero claramente han encontrado graves violaciones a los derechos humanos en el caso.