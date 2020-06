Crónica de una tarde que se pidió justicia para Giovanni

Por: Giselle Soriano

Al punto de las 5 de las cinco de la tarde, se dieron cita en el Parque de la Revolución mejor conocido como Parque Rojo, al menos 200 personas para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López por la policía del municipio Ixtlahuacán de los Membrillos en el estado de Jalisco.

Algunas personas comentaron que asistieron a esta movilización con motivo de solidaridad y exigir justicia por la la muerte del joven de 30 años, expresaron Felipe y Raúl: “Yo creo que ahora es solamente para manifestar la falta de protocolos en los servicios de asistencia de los policías y que al menos para mí estoy aquí para expresar mi solidaridad con estas personas que no tienen voz".

-“No se merecía la manera en que lo trataron, muchas fuentes dicen que porque también se puso agresivo y no es así .Yo vi el video y sí se ve un gran error y manipulación de la policía ante un ser humano que simplemente que no llevaba cubrebocas pero eso no implica la manera en que lo torturaron.” Posteriormente, los participantes avanzaron por la avenida Juárez hasta Palacio de Gobierno, sin embargo la policía vial no alcanzó a realizar los cierres a la circulación a tiempo para que circularan por la vialidad quienes exigían justicia al gobierno jalisciense para que se esclarezcan los hechos.

Luego de 15 minutos de haber iniciado la manifestación y llegar a Palacio de Gobierno , un grupo aproximado de 20 manifestantes comenzaron a golpear la puerta principal del edificio histórico, mientras que a un lado, los inconformes derribaron la puerta de las oficinas, procediendo a destruir todo a su paso dentro de la dirección de atención ciudadana en la que también realizaron pintas con aerosoles tanto fuera como dentro con mensajes como: "asesinos", "alfaro corrupto", "cobardes", "policías corruptos" son algunas de las frases que pintaban.

Posteriormente, los manifestantes avanzaron a un costado de este edificio en la calle de Morelos en donde se encontraban dos unidades de la policía estatal, las cuales fueron objeto de disturbios al ser incendiadas.

Son dos patrullas de policías estatales las que terminaron incendiadas, debido a los reclamos de la gente por el homicidio de #GiovanniLópez pic.twitter.com/WcmcpTt1Ip — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) June 4, 2020

Asimismo algunos participantes comenzaron a dañar las ventanas del inmueble histórico por las calles de Maestranza y Morelos en donde a los pocos minutos los policías estatales, decidieron lanzar gas lacrimógeno así como gas pimienta para replegar a los asistentes.



Seguido de esto, los manifestantes prosiguieron a irrumpir en el edificio de la recaudadora del estado ubicada en Pedro Moreno y Ramon Corona, en donde causaron daños a los ventanales de dicho inmueble.



Poco después los asistentes optaron por intentar abrirse paso por la entrada de Pedro Moreno en donde con objetos como: limones , palos, teléfonos y señales de movilidad se destruyeron la entrada al edificio. Por lo que los uniformados gasearon por una segunda y tercera ocasión para dispersar a los manifestantes.



Debido a que los manifestantes se mantenían realizando aún disturbios, un grupo de de elementos policiales, usaron la fuerza y gasearon por cuarta vez con gas lacrimógeno.

Después de esta acción, los antimotines se hicieron presentes para relevar a los manifestantes en donde se realizaron algunas detenciones, dentro estás acciones resultaron lesionados algunos integrantes de los medios de comunicación.



Posteriormente los elementos de la policía estatal junto con policías de Guadalajara comenzaron a realizar diferentes cercos para dispersar a los integrantes de la manifestación para evitar más disturbios en donde algunos negocios resultaron perjudicados.

Finalmente el operativo se mantuvo parte de la noche en la protesta que duró cerca de 5 horas y al momento dejó 26 detenidos.

Los policías estatales intentan dispersar a los manifestantes. Va una hora y media de manifestación en el Centro Histórico de Guadalajara, en Pedro Moreno y Maestranza. pic.twitter.com/jvkzTOjqSA — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) June 4, 2020