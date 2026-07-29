Se entablan conversaciones con Perú… se buscará que Betssy Chávez llegue a México: Sheinbaum

México no busca romper relaciones diplomáticas con Perú, pero se trabaja por la vía institucional para alcanzar acuerdos que permitan otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez,a firmó la presidenta Sheinbaum.

Al enfatizar que no se quiere ruptura de relación, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco, entabló nuevamente conversaciones con la administración de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, para avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria dejó claro que México mantendrá la postura que ha sostenido respecto al expresidente Pedro Castillo y buscará proteger a la ex ministra Betssy Chávez , quien solicitó asilo político a México, y quien permanece dentro de la embajada mexicana en el país sudamericano.

“Estamos avanzando. Nosotros, evidentemente, queremos el, pues, que la persona que está en nuestra embajada, que hoy no es, está resguardada por Brasil, Se le pueda dar el salvoconducto para venir a México, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y también sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo, y que, pues, es una posición que nosotros hemos establecido, pero que más allá de ello, pues, no queremos la ruptura de las relaciones. Entonces, en ese marco es que se está platicando y espero que pronto podamos dar más noticias”.

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La Jefa de, Ejecutivo Federal confió que será pronto cuando se brinde nueva información sobre el acercamiento diplomático entre ambas naciones.

La ruptura de relaciones las dictó el presidente interino José Neri, al concederse e asilo a Betssy Chpavez esto después de la destitución y detención de Pedro Castillo, en diciembre de 2022, cuando el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó al Congreso peruano, al considerar que se trató de una decisión política contra un presidente democráticamente electo.

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