Marina del Pilar revela que contrató a un exagente del FBI como consultor

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, durante la presentación del Plan de Justicia para los Trabajadores agrícolas de la entidad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reveló que contrató como consultor a Juan Sandoval, exagente del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), según una conversación difundida por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal.

En el audio, fechado en diciembre de 2025, la mandataria menciona a Sandoval después de que uno de sus interlocutores pregunta si puede compartir su número telefónico con otros asesores.

“Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en San Diego, por eso lo contraté”, señala la voz atribuida a Marina del Pilar.

Buscó asesoría ante posibles investigaciones

De acuerdo con la información publicada por De Mauleón, la contratación ocurrió antes de que la gobernadora estableciera contacto con supuestos intermediarios que ofrecieron apoyo para conocer el alcance de posibles pesquisas en su contra.

La columna de El Universal señala que estas gestiones surgieron después de la cancelación de las visas de Marina del Pilar y de su entonces esposo, Carlos Torres.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California Ampliar

El texto también indica que Sandoval habría participado en contactos con especialistas y agentes estadounidenses. El objetivo de esas reuniones habría sido iniciar un proceso de cooperación con autoridades de ese país.

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La gobernadora pidió intervención de sus abogados

En otro fragmento, Marina del Pilar expresa desconfianza hacia personas ajenas a su equipo y solicita que cualquier acercamiento pase por sus representantes legales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Ampliar

La publicación no confirma la existencia de una acusación formal contra la mandataria ni prueba que haya entregado información reservada. Tampoco aclara si Juan Sandoval conserva algún vínculo con el FBI o si trabaja únicamente como consultor privado.