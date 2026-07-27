Federico Döring cuestiona falta de detenidos tras hallazgo de refinería clandestina en Reynosa

El diputado federal Federico Döring Casar cuestionó la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales tras el hallazgo de una presunta refinería clandestina en Reynosa, Tamaulipas.

Consideró inverosímil que una infraestructura de esa magnitud hubiera operado durante meses sin que ninguna autoridad tuviera conocimiento de su existencia.

El legislador panista señaló que este caso se suma a otros decomisos de alto impacto anunciados por el gobierno federal, como embarques millonarios de hidrocarburos, laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas y centros de almacenamiento de combustible, en los que, pese a la magnitud de los aseguramientos, no se reportan personas detenidas.

Ni siquiera en las películas de Hollywood los superhéroes logran golpes al crimen organizado sin tener que arrestar a nadie, sin tener que disparar una sola bala



Ni siquiera ahí, los narcos abaldonan todo y renuncian a defender sus productos y ganancias delictivas por miedo a… pic.twitter.com/fh06RZw3zn — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) July 27, 2026

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¿Qué otros casos mencionó el legislador?

Federico Döring recordó que no es el primer caso de una instalación clandestina para el procesamiento de combustibles, pues anteriormente se dieron a conocer casos en Coatzacoalcos, Veracruz, y Cadereyta, Nuevo León, sin que existieran responsabilidades claras por parte de las autoridades encargadas de prevenir estas actividades ilícitas.

“La refinería clandestina no es la primera, porque cuando Rocío Nahle era secretaria de Energía vivía en Coatzacoalcos, Veracruz, ahí había una refinería clandestina y nadie se dio cuenta. Reciente se hizo pública una refinería igual en Cadereyta y ahora ésta en Reynosa, preguntas para Sheinbaum, a su gabinetazo y para el alcalde de Reynosa, nadie se dio cuenta. ¿señor alcalde, usted está pintado? Y nadie se dio cuenta de su gobierno de la 4T, ah vaya casualidad”. —

OOOTRA vez los verdaderos resultados contra los aliados electorales del #CártelDeMorena vienen de Estados Unidos



En esta ocasión vía @USTreasury, @FinCENnews y OFAC hicieron la investigación y trabajo que en México nadie hizo y la compartieron con la UIF que tras la salida de… pic.twitter.com/fxILKaWMFt — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) July 27, 2026

¿Por qué criticó la ausencia de detenidos?

El también vocero de los diputados panistas cuestionó que una infraestructura de esa dimensión se construyera y operara sin ser detectada, pese a que era visible desde la carretera e incluso desde las inmediaciones de un cuartel de la Guardia Nacional.

Recordó que la construcción de una planta como esta toma meses instalarla y resulta imposible creer que ninguna autoridad se hubiera percatado.

“Vaya mentiras del Bienestar las del gabinete y dejo aquí mi pregunta al alcalde cómo es posible que usted no se haya dado cuenta que se construía y después que operaba. Para el encargado de la Guarda Nacional ¿cómo es posible que usted que la tenía ahí a simple vista y es el responsable de las carreteras y también no se haya dado cuenta de la bati señal? Supongo que van a callar como momias, porque es la única explicación lógica de por qué alguien encuentra a los que no encuentran las autoridades de México, les da la información para actuar y sospechosamente cuando llegan, ya no hay nadie a quien detener”.

Federico Döring remarcó que los mexicanos merecen saber por qué siempre aparecen grandes decomisos sin detenidos y quién permitió que estas instalaciones operaran durante tanto tiempo.

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