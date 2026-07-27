CDMX y Edomex pasarán del sol a la lluvia: Conagua presenta el pronóstico del clima para este martes 28 de julio

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que este martes 28 de julio de 2026 el clima en el Valle de México tendrá un cambio importante a lo largo del día. Durante la mañana predominará un ambiente fresco con periodos de sol y cielo parcialmente nublado; sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas zonas de la CDMX y el Estado de México (Edomex).

El pronóstico oficial señala que las precipitaciones serán más intensas en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México se prevén chubascos acompañados de actividad eléctrica. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que las lluvias podrían provocar encharcamientos, reducción de la visibilidad y afectaciones en la movilidad durante la tarde y noche.

¿Cómo estará el clima en la CDMX este martes 28 de julio?

De acuerdo con el SMN, la capital del país iniciará el día con ambiente fresco, presencia de bruma y cielo medio nublado. Conforme avance la jornada se registrará un ambiente cálido, pero la nubosidad incrementará durante la tarde, favoreciendo la presencia de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades recomiendan considerar tiempos adicionales para los traslados, especialmente durante la tarde, cuando aumentará la probabilidad de lluvia en gran parte de la ciudad. También se pide evitar cruzar calles inundadas y mantenerse informado mediante los canales oficiales de Protección Civil y Conagua.

Municipios del centro, norte y oriente del Edomex tendrán mayor probabilidad de lluvia. IA Ampliar

¿Qué municipios del Edomex tendrán las lluvias más fuertes?

Para el Estado de México, el pronóstico es de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones este, centro y suroeste de la entidad. Estas precipitaciones también podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Conagua advirtió que este tipo de lluvias puede ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones, encharcamientos y afectaciones en vialidades de municipios con alta concentración urbana. Por ello, se recomienda evitar zonas de riesgo y atender las indicaciones de las autoridades locales en caso de lluvia intensa.

Recomendaciones de Conagua ante el cambio de clima

Aunque el día comenzará con periodos de sol, las condiciones meteorológicas cambiarán rápidamente durante la tarde. Si tienes actividades al aire libre o planeas regresar a casa después del trabajo, lo más recomendable es llevar paraguas o impermeable y mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico.

El SMN reiteró que las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y granizo, por lo que es importante no resguardarse debajo de árboles o estructuras metálicas durante una tormenta. Asimismo, pidió extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad y al riesgo de pavimento resbaladizo.

Para conocer cualquier cambio en el pronóstico durante el día, Conagua recomienda consultar únicamente sus canales oficiales, ya que las condiciones atmosféricas pueden modificarse conforme evolucionen los sistemas meteorológicos que afectan al Valle de México.

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