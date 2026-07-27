Clima en CDMX y Edomex: el lunes 27 de julio llegará con lluvia, ambiente soleado y un cambio inesperado durante el día

Clima en CDMX y Edomex: el lunes 27 de julio llegará con lluvia, ambiente soleado y cambios durante el día. IA

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México presentará condiciones variables este lunes 27 de julio de 2026, con una combinación de ambiente soleado durante la mañana, incremento de nubosidad por la tarde y probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que el Valle de México inicie la jornada con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, mientras que conforme avance el día aumentará la temperatura y se desarrollarán nubes que favorecerán chubascos y lluvias en distintos puntos de la región. Este cambio en las condiciones atmosféricas es habitual durante la temporada de lluvias y puede provocar variaciones importantes en pocas horas.

No te confíes del sol. El pronóstico para este lunes 27 de julio anticipa una mañana con ambiente cálido y una tarde con lluvias en distintas zonas de la CDMX y el Edomex. IA Ampliar

¿Cómo estará el clima este lunes 27 de julio en CDMX y Edomex?

Para este lunes, el pronóstico indica temperaturas máximas cercanas a los 24 y 26 grados Celsius en la Ciudad de México, mientras que en zonas altas del Estado de México el ambiente será más fresco.

Durante las primeras horas del día predominarán los periodos de sol; sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad, principalmente durante el regreso a casa.

¿A qué hora podría llover en el Valle de México?

Aunque las precipitaciones pueden variar según la zona, el SMN señala que las lluvias más importantes suelen desarrollarse entre la tarde y la noche, cuando la humedad y el calentamiento diurno favorecen la formación de tormentas.

Por ello, las autoridades recomiendan salir con paraguas o impermeable, conducir con precaución, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos emitidos por Protección Civil y la Conagua en caso de que las condiciones meteorológicas cambien durante el día.

Recomendaciones de Protección Civil para evitar riesgos durante las lluvias en CDMX: usar paraguas, conducir con precaución y no cruzar calles inundadas. IA Ampliar

¿Qué recomienda el SMN ante el cambio de clima?

El Servicio Meteorológico Nacional recuerda que la temporada de lluvias continúa activa, por lo que las condiciones pueden modificarse rápidamente entre la mañana y la tarde.

Si tienes actividades al aire libre, la recomendación es aprovechar las primeras horas del día, cuando habrá ambiente soleado, y considerar que durante la tarde podrían presentarse lluvias acompañadas de viento y descargas eléctricas. Antes de salir, consulta las actualizaciones oficiales del pronóstico para conocer cualquier cambio de última hora y planear tus traslados con mayor seguridad.