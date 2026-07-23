Morena y Somos México intercambian acusaciones por caso Ruffo Appel durante sesión del INE

La discusión sobre la fiscalización de los recursos de los partidos políticos derivó en un intercambio de acusaciones entre Morena y Somos México durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde el caso Ruffo Appel se convirtió en el centro del debate.

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El representante de Somos México, Marco Antonio Baños, aseguró que su partido cumplió con las obligaciones de fiscalización durante su proceso de constitución y propuso crear una comisión integrada por especialistas para revisar las finanzas de todos los partidos políticos, así como el caso de Ruffo Appel, a quien calificó como un “preso político”.

Que quede claro: hoy no existe un proceso electoral en curso. Lo que estamos viendo son actos anticipados de precampaña.



Con ello se vulnera el principio de equidad que debe regir cualquier elección y se pone en riesgo la legalidad del próximo proceso electoral.@SomosMxMexico pic.twitter.com/jYvx8Gd0yL — Marco Baños (@MarcoBanos) July 23, 2026

Baños sostuvo que existe preocupación por el origen de los recursos utilizados en procesos políticos adelantados y llamó a que todas las fuerzas políticas se sometan a un escrutinio independiente sobre el financiamiento político de sus actividades.

En @SomosMxMexico creemos que la transparencia no es un discurso, es una obligación.



Todos los partidos políticos deben rendir cuentas sobre el origen y el destino de cada peso que reciben.



Por eso exigimos una investigación inmediata sobre los recursos ejercidos en actos… pic.twitter.com/ibRvnQfgvK — Marco Baños (@MarcoBanos) July 23, 2026

¿Qué respondió Morena durante la sesión?

En respuesta, el representante de Morena, Guillermo Santiago Rodríguez, rechazó los señalamientos y acusó a Somos México de defender a “un delincuente huachicolero”.

Afirmó que solicitará que también se investigue si ese partido fue financiado con recursos relacionados con el exgobernador de Baja California, Ruffo Appel.

“Somos” (@SomosMxMexico), el partido de los Huachicoleros.



Resulta interesante que su primera gran bandera pública sea la defensa de delincuentes huachicoleros. Quizá porque, en el fondo, son lo mismo de siempre: los mismos intereses y las mismas prácticas que durante años le… pic.twitter.com/aKb9Q0D0R4 — Guillermo Santiago (@GuillermoSRguez) July 23, 2026

¿Qué postura fijó el consejero del Poder Legislativo?

Más adelante, el consejero del Poder Legislativo de Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, respaldó la postura de su partido y afirmó que Ruffo Appel forma parte del Consejo Consultivo de Somos México.

Además, sostuvo que enfrenta investigaciones por presuntos delitos vinculados con el contrabando de combustible, por lo que rechazó que pueda ser considerado un preso político.

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